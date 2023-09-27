Meclis'in gündeminde Airbnb ve taksiler olacak

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu başkanı ve AK Parti Trabzon milletvekili Adil Karaismailoğlu, TBMM'nin yeni yasama yılında Komisyon gündeminde yer alacak düzenlemeleri anlattı.

Karaismailoğlu, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası çalışmalarında önemli noktaya gelindiğini belirterek işin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

'Kanunla işler hızlanacak'

AK Partili Karaismailoğlu, "Kentsel dönüşümün ve depreme dirençli yapıların mutlaka yapılması gerekiyor. Riskli yapıları bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor. Onun için düzenleyici tedbirleri alıp hızlandırmak için yasa hazırlıyoruz. O kanunla birlikte bu işler çok daha hızlanacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, mevzuata uygun yapıların depremden sapasağlam çıktığına, bu nedenle söz konusu yapıların örnek alınması gerektiğine işaret ederek, "Bunların çoğu kamu binası, TOKİ binası. Yasal altyapıyı oluşturup bunlar gibi sağlam bina dışında yapı yapılmaması gerektiğini milletimizin öğrenmesini sağlayacağız." dedi.

Riskli yapılar erken boşaltılacak

Karaismailoğlu, depremlerde özellikle geçmiş yapı stoklarının acilen dönüştürülmesi gerektiğinin ortaya çıktığını ancak bazen vatandaştan, bazen yerel yönetimlerden, bazen de farklı nedenlerle sıkıntılar yaşandığını ve zaman kaybı oluştuğunu anlattı.

Bu sürecin hızlandırılması için yasal düzenleme ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Riskli ilan edilen yapının bir an önce boşaltılması, kat malikleri ve kiracılar arasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması, tebligatların hızlandırılması ile bu dönüşümün bir an önce yapılması için gereken düzenlemeler var. O konuda çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın söylediği gibi sadece İstanbul'da ilk etapta 600 bin konutun bir an önce dönüşmesi, bu yapıların bir an önce terk edilmesi gerekiyor. İstanbul Türkiye'nin kalbi, dinamiği. İnşallah bu kanunla birlikte oradaki yapıların da bir an önce dönüşmesi için gayret göstereceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.-

Airbnb düzenlemesini anlattı

Karaismailoğlu, turizm sektörünün önünün açılması gerektiğini belirterek "Turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak, öte yandan Airbnb ve apart daire kiralama gibi kayıtsız hizmetlere yönelik düzenleme yapmak lazım" dedi.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Tamamen kanunlara uygun, vergisini veren, her türlü altyapısı, sorumluluğu olan turizm tesisleri varken bir tarafta karanlık ve farklı amaçlarla kullanılan yapıları düzene sokmak gerekiyor. Bunun için çalışma yapıyoruz. İnşallah o da yeni yasama yılına yetişecek. Vergi mükellefi olunması konusunu çalışıyoruz ama biraz daha tartışılması gerekiyor. Kaliteli turizm tesislerimiz, otellerimiz, vergisini ve sorumluluklarını yerine getiren tesislerimiz varken yasa dışı farklı uygulamalar üzerinden yapılan turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım."

Taksilere düzenleme mi geliyor?

Karaismailoğlu, komisyon gündeminde taşımacılık sektörüne yönelik bir düzenlemenin bulunduğunu da ifade ederek, "Kurumlarımız, yerel yönetimler raylı sistemler kuruyor. Raylı sistemleri tamamlayan otobüsler, minibüsler ve taksilerin hem çalışma şartlarını düzenleyecek hem de vatandaşa kaliteli hizmet vermesini sağlayacak yasal altyapı oluşturmak için çalışma içerisindeyiz." dedi.