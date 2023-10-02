Meclis'te dokunulmazlık süreci nasıl işliyor? Dokunulmazlık nasıl kalkar?

Meclis Başkanlığı'na bugün iki CHP, iki Yeşil Sol Parti ve bir Demokrat Parti milletvekilinin dokunulmazlık dosyası ulaştı. Meclis'teki sürecin ardından vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak.

Peki, bu süreç nasıl işliyor?

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale ediliyor.

Karma Komisyon, sevk edilen dosyalar için kendi gündemini oluşturuyor ve yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için Hazırlık Komisyonu kuruluyor.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu en geç 1 ay içinde raporunu Karma Komisyona sunuyor. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporunu görüşerek karara bağlıyor. Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar veriyor.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekili, isterse Hazırlık Komisyonunda, Hazırlık Komisyonunun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda yazılı veya sözlü olarak kendisini savunabileceği gibi herhangi bir milletvekiline de kendisini savundurabiliyor.

Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından Karma Komisyonun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor.

Dokunulmazlık nasıl kalkar?

Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde, milletvekilinin dokunulmazlığı, söz konusu dosya için kaldırılmış oluyor.

Meclis Başkanlığı, dosyayı Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığına gönderiyor. Bakanlık da dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili hakkında gereğinin yapılması için dosyayı ilgili savcılığa havale ediyor.