Meclis'te İsrail tehdidi oturumu: Tarih belli oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları, Ortadoğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği oturumun tarihi belli oldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları, Ortadoğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği oturum 8 Ekim Salı günü yapılacak.
Bakanlar Fidan ve Güler, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında milletvekillerini, İsrail'in saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski konusunda bilgilendirecek.
Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in, Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.