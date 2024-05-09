Medipol'den Üsküdar Medipol Hastanesi inşaatının durdurulduğu iddiasına yönelik açıklama

Medipol, Üsküdar'daki Medipol Hastanesi inşaatının durdurulduğuna yönelik iddialara yönelik açıklama yaptı. Üsküdar Belediyesince inşaatın durdurulduğu haberlerinin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı basın yayın organlarında Üsküdar Belediyesinin Medipol Hastanesi inşaatını durdurduğu yönünde asılsız haberler yayımlanmıştır. Habere konu alanda yer alan taşınmazda İstanbul Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan ve Üsküdar Belediyesince onaylanan statik projeye göre ve Üsküdar Belediye Başkanlığının 17/08/2023 tarihli Güçlendirme İzin Belgesi’ne dayanılarak depreme karşı güçlendirme çalışması yapılmaktadır. Anılan yerde bunun dışında hiçbir inşaat faaliyeti söz konusu değildir. Üsküdar Belediyesince inşaatın durdurulduğu yönündeki haberlerdeki iddialar mesnetsiz ve maksatlıdır. Bu yayımlara karşı hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."