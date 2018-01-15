Mehmet Altan'ın tahliye talebine ret
Gazeteci Mehmet Altan'ın tahliye talebi üst mahkeme tarafından reddedildi.
Gazeteci Mehmet Altan'ın avukatlarının, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından, müvekkilinin durumunu yeniden değerlendiren ve davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk halinin devamı yönündeki hükmüne yaptıkları itiraz, üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının yasal dayanaktan yoksun olmayıp Anayasa'nın 153/son maddesinde yer alan hükümden hareketle bir karara varıldığını belirterek, gerekçeli kararın henüz yayınlanmadığı derdest dava mahkemesinde tutukluluk konusunda değerlendirmeyi bu kararın yayınlanmasının ön koşula tabi tuttuğu anlaşılıp, itirazın reddi yönünde karar verildiği vurgulandı.
Kaynak: AA