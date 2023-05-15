Mehmet Aslantuğ Meclis’e giremedi
Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla'dan milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Meclis'e giremedi.
Haber Merkezi
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Muğla’da resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99.75’i açıldı.
CHP yüzde 37.63, AK Parti yüzde 23.72, İYİ Parti yüzde 17.31, MHP yüzde 6.03, TİP yüzde 5.60, Yeşil Sol Parti yüzde 3,29 oy aldı.
39 bin 387 oyda kalan TİP’in adayı Mehmet Aslantuğ, Meclis'e giremedi.
Seçim sonucuna göre Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili kazandı.