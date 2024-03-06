Mehmet Ergün Turan atılan adımları duyurdu

Güvenli Fatih Tanıtım Toplantı açıklamalarda bulunan Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Yüzyıllardır suç alanı olarak anılan surdiplerini, vizyon projemizle cazibe merkezine dönüştürdük. Proje alanında bulunan yapılar uzlaşı yöntemiyle kamulaştırıldı ve 'Karasurları Millet Bahçesi Projesi' hayata geçirildi." dedi.

Karasurları Millet Bahçesi perojesi

"UNESCO Dünya Miras alanında bulunan “Karasurları Millet Bahçesi Projesi” 5 etaptan oluşmakta, toplam 230 bin m2 alanı kapsamaktadır." diyerek sözlerine devam eden Turan, "Hizmete açılan birinci etabımız 27 bin m2, ikinci etabımız ise 48 bin m2’dir. Projemiz, Uluslararası Platformlarda “İyi Uygulama Örneği” olarak paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Turan, "Suç yuvası olarak anılan ve şehrin kronik güvenlik sorunlarıyla boğuşan surdipleri; kentsel rehabilitasyon uygulamasıyla yeni bir görünüme kavuşmuştur." şeklinde konuştu.

Kara Surları Millet Bahçesi Projesi; Uluslararası “Kentsel Sürdürülebilir Projeler Bilgi Platformu”nda (URBAN SDG – URBAN Sustainable Development Platform) Örnek Proje olarak yer almıştır (2021 yılında)

Metruk bina yıkımları

Açıklamalarında devam eden Turan, "Çevrenin ve bölge halkının güvenliğini sağlamak; can ve mal tehdidini ortadan kaldırmak, yangın ve kontrolsüz yıkım risklerini en aza indirmek amacıyla ilçemizin farklı noktalarında toplam 811 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik." dedi.

Güvenli park projesi

Güvenli Park Projesi'ne de değinen Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Park ve bahçelerde kullanılan radiolink teknolojisiyle, aynı anda tek merkezde “alan gözlemi” imkânını hayata geçirdik ve 72 noktada 442 adet kamera kurulumu gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Aydınlatma projeleri

Sözlerine devam eden Turan, "Tarihi meydanlarımıza estetik bir görüntü kazandırmaya ve ilçe sakinlerinin huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik olarak sokak ve meydanlarımızı aydınlatma çalışmaları yürütüyoruz. Bu zamana kadar 397 noktada aydınlatma çalışması yapıldı." ifadelerini kullandı.

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem projesi

"Sirkeci’den Kazlıçeşme’ye kadar uzanan bölgede tarihi hat yeniden hayata geçirildi ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı vatandaşların hizmetine sunuldu." diyen Turan, "Tam donanımlı, güvenlikli ve konforlu yolculuğun yanı sıra bölgeyi yeşil alanla donatarak bir yaşam alanı inşa edildi." şeklinde konuştu.

Samatya altgeçidi projesi

Sözlerine devam eden Turan, "Yenikapı sahil yolu istikametindeki Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan Samatya Alt Geçidi ve Bağlantı Kavşağı’nı modernize ederek yaya ulaşımına uygun hale getirdik." dedi.

Karakol binaları

"Balat Mahallesi’ne ve Karagümrük Mahallesi’ne yeni birer polis merkezi yaptık." diyerek sözlerine devam eden Turan, "Bunun yanı sıra 2 bin m2’lik alana inşa ettiğimiz Silivrikapı Karakolu’nu da hizmete hazır hâle getirdik ve Devriye Ekipleri Amirliği’ne kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Suç oranları geriledi

Fatih'teki suç oranlarına da değinen Başkan Turan, "2018 yılında Fatih’te gerçekleşen 23 bin 254 bin olay “Daha Güvenli Fatih” projeleri ve Emniyet Müdürlüğümüzün desteği neticesinde 2023 yılı itibariyle %30 oranında düşüş göstererek 17 binlere geriledi" dedi.

"İlçemiz suç istatistiklerinde; kasten yaralamada 4. sıradan 13. sıraya; evden hırsızlıkta 3. sıradan 11. sıraya; otodan hırsızlıkta 7. sıradan 25. sıraya; dolandırıcılıkta 2. sıradan 22. sıraya seyretti." diyerek sözlerine devam eden Turan, "Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan; ikameti burada olmayan kaçak göçmenlerin Fatih ten çıkarılması ile ilgili çalışma kapsamında toplam 33.500 Düzensiz Göçmen yakalanarak; ilçeden deport edildi." şeklinde konuştu.

Fatih nereden nereye geldi

Yaşam kalitesi ölçümlerini yapan ve gelişmeleri takip eden 2 önemli kuruluş var, Biri İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı), diğeri ARGÜDEN Yönetişim Akademisi,

Bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlar; Fatih’e değer katmak adına atılan adımların doğru yönde olduğunu kanıtlıyor.

İNGEV tarafından yayınlanan “İnsani Gelişme Endeksleri” sıralamasında, 2020 yılında İstanbul’un 39 ilçesi içinde 13. sırada iken; 2021 yılında 8. sıraya,

Yönetişim ve Saydamlık Endeksinde, 2020 yılında 34. Sırada iken 2021 yılında 6. sıraya,

Sosyal Kapsama Endeksinde, 2020 yılında 31. Sırada iken 2021 yılında 25. sıraya yükseldik.

Bir diğer bağımsız kuruluş; ARGÜDEN Yönetişim Akademisi tarafından 11 Ocak’ta açıklanan “Belediye Yönetişim Karnesi 2023” sonuçlarına göre,

Fatih Belediyesi’nin; Ölçme ve öğrenme puanı, 2018 yılında 250 iken 2023 yılında 750’ye yükseldi.

Tutarlılık ilkesi puanı; 2018 yılında 620 iken, 2023 yılında 875’e yükseldi.

Hizmet sunma puanı, 2018 yılında 625 iken, 2023 yılında 875’e yükseldi.