Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile bir araya geldi. Kültürel bağları daha da güçlendirmek amacıyla bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadığını kaydeden Ersoy, bu görüşmenin ikili ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacağına inandığını belirtti.

Ersoy, 2021'in sonunda Türkiye'de Özbekistan Kültür Günleri'nin düzenlendiğini anımsatarak "2025 sonunda da Türkiye'nin Özbekistan'da böyle bir kültür festivali düzenlemesini planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Özbekistan'ın da Türkiye'deki Kültür Yolu Festivalleri'ne dahil edilebileceğini belirten Ersoy, bu tür çalışmaları somutlaştırmak için karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanın ve olası işbirlikleri teknik düzeyde masaya yatırmanın çok önemli olduğunu ve bakan yardımcıları başkanlığında gerçekleştirilecek kültür karma komisyon toplantılarıyla tüm detayları ele alabileceklerini vurguladı.

"Dilimiz, dinimiz, kültürümüz ve kökümüz bir"

Nazarbekov, kültür ve sanat eğitimi alanında da iki ülke yüksek öğretim kurumları arasında verimli projelerin yürütüldüğünü aktararak son yıllarda iki ülkenin ayrıca uluslararası teşkilatlar çerçevesindeki çok taraflı işbirliklerinin de yeni bir düzeye çıktığını, uluslararası kuruluşlarda Özbekistan'ın inisiyatiflerinin Türkiye tarafınca sürekli olarak desteklenmekte olmasının iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Özbekistan'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek olan Bakan Ersoy; Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov ve Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ile de bir araya gelecek.