Mehmet Şimşek'ten açıklama: İtibar etmeyin
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Sözcü gazetesinde kendisine ilişkin çıkan haberleri yalanladı. Şimşek, "Şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen ay bir tesis açılışında yan yana gelerek kurdele kesen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Sözcü gazetesinde hakkında çıkan haberi yalanladı.
Şimşek'in söz konusu fotoğrafa ilişkin "Ben istemedim, ayarlandı" dediği öne sürülmüştü.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür" dedi.
Şimşek, "Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.