Memişoğlu: Milletimize hizmet eden Türk Kızılay ile güç birliğimizi sürdüreceğiz

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Türk Kızılay Genel Başkan’ını ziyaret etti.

Ulusal Kemik İliği Bankası (TÜRKÖK) üzere yürütülen iş birliğini geliştirmeye yönelik protokol metninin imzalandığını belirten Memişoğlu, "Afetlerden ilk yardıma, gönüllülük çalışmalarından kan ve kök hücre bağışına kadar geniş bir alanda milletimize hizmet eden Türk Kızılay ile güç birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ev sahiplikleri için Sayın Fatma Meriç Yılmaz’a teşekkür ediyor, kurumlarımız arasında imzalanan iş birliği protokolünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.