Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Selvi'nin aktardığına göre emekli aylıklarının artışı için üzerinde çalışılan üç formül şöyle:

1- Seyyanen yapılacak zam.

2- Oransal olarak yapılacak bir artış.

3- En düşük aylıktan başlanarak kademeli olarak artış yapılması.

Selvi, ayrıca "Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri alternatifli olarak çalışmalarını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını belirleyecek" dedi.

Selvi, Erdoğan'ın sözleri için de "Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunlara kulağına kapatmayan bir lider. Emeklilerin sesini duydu. 'Emeklileri memnun edecek adımları atacağız' dedi. Erdoğan’ın açıklaması üzerine emekliler umutlandı. Çünkü Erdoğan’ın sözü senet" yorumunu yaptı.