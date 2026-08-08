Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında ‘görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.