"Menü düzenlemesi hem tüketiciyi hem de dürüst esnafı koruyacak"

Sektör temsilcileri, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, restoran, lokanta ve kafelerde artık menülerin hem işletmenin giriş kapısına hem de masalara konulacağını belirterek, uzun zamandır bu yönde taleplerinin olduğunu söyledi.

Bugüne kadar binlerce tüketiciden Ticaret Bakanlığına, TÜRES üyelerine ve derneğe fiyatların pahalı olduğuna dair şikayetler geldiğini anlatan Bingöl, "Tüketicilerimiz zaman zaman fahiş fiyatlar noktasında şikayette bulunuyor ve bu konuda çözüm üretilmesini talep ediyordu. Biz de bu yönde bir çalışma yaparak Ticaret Bakanlığı'na iletmiştik.

Bingöl, özellikle turistlerden ve yabancı ziyaretçiler ile ilgili kişilerden "Turistlere yönelik farklı tarife ve yüksek fiyat uygulaması yapıldığı" konusunda çok şikayet aldıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Müşteriler hesap geldiğinde yeme-içme işlemi bittiği için itiraz da edemiyordu. Artık müşteri işletmeye girmeden menüyü inceleyebilecek ve fiyatlar kendi bütçesine uygunsa girecek. Herhangi bir sürprizle karşılaşmayacak. Bu durum keyfi fiyat artışlarının da önüne geçecek ve dolaylı olarak enflasyona da olumlu katkı sunacak."

"Uygulama, çürük elmaları ayırmak için yapılıyor"

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de yönetmelik hazırlanmadan önce Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın görüşlerini almak üzere kendilerine ulaştığını söyledi.

Demirer, "Bu çok olumludur ve her zaman istediğimiz bir durumdur. Kanun ya da yönetmelik taslağı esnasında ilgili sektörün paydaş STK'sine ulaşılarak görüşlerin alınması çok olumlu. Hatta biz taslakta bazı maddelerin uygun olmadığını belirtmiştik, o maddeler de yönetmelikten çıkartıldı." dedi.

Fiyat ve içerik listesinin işletmenin kapısında veya girişinde yer alması gayet doğal ve müşterinin hakkı olduğunu dile getiren Demirer, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz burada sadece masalarda da sabit olarak bulunması konusunda bir öneri getirdik. Artık birçok işletme Kovid-19 dönemiyle birlikte QR kod uygulamasına geçmiş durumda. Masadaki menüler bu şekilde de olabilmeli. Çünkü burada hem kağıt israfı var hem de işletme için bir masraf. Dolayısıyla doğayı korumak ve masada da menülerin sürekli durarak yer kaplamasını engellemek adına QR koduyla meniye erişilen uygulamanın da yönetmeliğe girmesini istiyoruz. Bu konuda görüş bildirdik ve onay bekliyoruz."

Demirer, uygulamanın tüketici ve işletmelere etkisinden bahsederek, "Muhtemelen her sektörde olduğu gibi bizim sektördeki çürük elmaları ayırmak adına bu uygulama yapılıyor. Bazı işletmelerin menü vermeden hesaba yüksek fiyat yansıttığı ya da turistlere ayrı menü verdiği belirtiliyor. Bunun önüne geçilmek isteniyor. Biz zaten haksız rekabet ve kayıt dışılıktan dem vuruyoruz. Ne kadar çok kayıt altına alınırsa o kadar iyi diyoruz." ifadelerini kullandı.