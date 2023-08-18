MEP’in Başkanı Servet Özkaya oldu

Müjde DEMİR

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Servet Özkaya, 2011 yılında 26 derneğin bir araya gelmesiyle kurulan MEP’in, Mersin’in gelişmesi için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Mersin’in ekonomik olarak çok önemli bir şehir olduğunu söyleyen Özkaya, “Mersin, ticaret, sanayi, turizm, tarım ve lojistik sektörlerinde yaşanan gelişmeler ve sahip olduğu potansiyel ile yakın gelecekte ülkemizin en cazip illerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Mersin Ekonomi Platformu olarak, önümüzdeki süreçte hedefimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ortaya çıkan yatırım imkanlarından, Mersin’in daha büyük pay almasını sağlamaktır” diye konuştu.

Özkaya, MEP üyeleri olarak Mersin’de devam eden projelerin yakın tarihte bitirilmesi ve yeni projelerle uluslararası tanınırlığının artmasına katkıda bulunacaklarını belirterek, “Bölge hinterlandının daha cazip duruma gelmesini ve Mersin imajının Türkiye ve dünyada pozitif olması için çalışacağız. Yerel yönetimler ve hükümet temsilcileri, bakanlıklar başta olmak üzere TBMM ve Cumhurbaşkanlığı birimleri ile daha fazla mesai harcayarak Mersin için gerekli projelerin hayata geçirilmesine vesile olmak ana hedefimiz olacak” dedi.