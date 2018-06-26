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Meral Akşener bugün basın toplantı yapacak

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçim sonuçlarını bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla değerlendirecek.

Meral Akşener bugün basın toplantı yapacak
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İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, saat 11:00'de İYİ Parti Genel Merkezi'nde yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

Toplantıda, 24 Haziran seçim sonuçları masaya yatırılacak. Toplantının ardından kameraların karşısına geçecek olan Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirecek.

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