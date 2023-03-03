Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı: 'Sizi göreve çağırıyorum!'

Altılı Masa’nın 12. Toplantısı sonrası ortak aday konusunda uzlaşıldığı ve ismin 6 Mart’ta açıklanacağı duyurulmuştu. Toplantı sonrasında CHP ve İYİ Parti cephesinde art arda toplantılar düzenlenmişti.

Son toplantı bugün İYİ Parti’de gerçekleşti. Partinin lideri Meral Akşener, kurmayları ile GİK toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Akşener, gazetecilerin karşısına çıktı.

“İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir” diyen Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık çağrısında bulundu.

Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"- Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Devşirme siyasetin hınk deyicisi olamayacaktır.

- 2023 yılında milletimiz cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, demokrasimiz için, bir büyük mücadele verirken ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında da dimdik durmaya devam edeceğiz. Bizim seçimimiz dün de belliydi, bugün de belli. Karşımıza kim dikilirse dikilsin bizim itirazımız, mücadelemiz dün de aynıydı, bugün de aynı. Biz milletimize bir sör verdik. Milletin sesini duyuran olacağımıza söz verdik. O iradeden korkan değil güç alan olacağımıza söz verdik.

- Biz bu günlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Bu doğrultuda siyasetimizin merkezine milletimizi alıp memleketimizi il il, ilçe ilçe gezdik. Nasıl ki dinlediğimiz dertleri, şikayetleri not edip milletimizin sesini duyurduysak iktidara, bizden, muhalefetten olan beklentileri de karşılamak, duyurmak için çalıştık. Biz, İYİ Parti olarak demokrasi inancımız gereği ortak akıl ışığında sorun ve çözümleri konuşabilmeyi aklın gereği gördük.

- Tüm farklılıklarımıza rağmen, Türkiye için ortak dertlere yönelik güçlendirilmiş parlamenter sistem, anayasa değişikliği teklifi gibi birçok konuda mutabakat sağladık. Dün ortak adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek ismi dile getirerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşünü beyan etti. Biz 3 yılı aşkın sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, tüm anketlerde de uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazanan iki isim konusunda görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Anladık ki küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih etmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi.

- Üzülerek söylüyorum ki altılı masa, millet iradesinin kararlarını yansıtma vasfını kaybetmiştir. Bu masa ortak akıl platformu olmaktan çıkmış. Alternatiflerin kara listeye alındığı bir noter masasına dönüşmüştür.

- Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını göz göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.

- Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Ya şanlı mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik hikayede figüranlık yapacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız."

Ne olmuştu?

Altılı Masa liderleri dün 12. kez bir araya gelmişti. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı, dün gerçekleştirilen son toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.