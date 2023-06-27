TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AK Parti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “Terör örgütünü övme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Merdan Yanardağ, sözlerinin bağlamından koparıldığını anlattığı ve yayınlanmayan görüntüleri yeniden yayınladığı bir özel yayına katıldı. Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen Terörle Mücadele Şube polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

Yanardağ geceyi nezarethanede geçirdikten sonra sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Savcının ifade işlemlerini öğleden sonra yapacağını açıklamasının ardından Yanardağ’ın öğlen saatlerinde ifade işlemleri başladı. İfade işlemlerinin bitmesinin ardından mahkemeye sevk edilen Merdan Yanardağ tutuklandı.