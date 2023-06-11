Merkez Bankası sitesinde güncelleme

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi, Banka'nın internet sitesine eklendi.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 Haziran'da, Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu atama ile Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu. Görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralan Erkan'ın öz geçmişi, Banka'nın internet sitesine eklendi.