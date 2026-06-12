MERKEZİ ATAMA: KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?
KPSS tercihleri ile yüz binler kamu personeli oluyor. Bu yılki başvurular için gün sayılıyor. Vatandaşlar ÖSYM'den gelecek duyurulara kulak kesilirken "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusu her geçen gün yoğunlaşıyor.
KPSS merkezi atama sistemi, yüz binlerin kamu kurumlarına tercih yapmasına imkan tanıyor. Kamu kurumları, ÖSYM'ye atama yapılacak branşları ve kontenjan sayısını gönderiyor. Bu yılki başvurular hala başlamadı ve memur adayları "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.
KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM haftanın son gününde KPSS-2026/1 tercihleri ile ilgili bir duyuru yayımlamadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. 2026 yılında tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.