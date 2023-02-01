Mersin Limanı mega projelerle küresel oyunculuğa hazırlanıyor

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), operasyonel kapasitesinin artırılmasına yönelik ekipman ve altyapı projeleri için son 15 yıllık süreçte 400 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirirken, uluslararası yük trafiğinden daha fazla pay alabilmek, gemi ve kapasite beklentilerini karşılayabilmek amacıyla iki önemli hamle ile lojistik sektöründe öne çıktı.

Akfen Holding, PSA ve IFM ortaklığında işletilen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz hinterlandındaki üretim merkezlerinin dünya pazarlarına açılan kapısı olan Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi’nin tamamlanmasıyla Mersin’in Doğu Akdeniz’e açılan stratejik kapı konumunun daha da güçleneceğini belirtti.

Mersin’in hem Türkiye ekonomisi hem de Doğu Akdeniz’e hâkimiyet açısından son derece stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan Genel Müdür Johan Van Daele, bu yatırımla Mersin Limanı’nın toplam 880 metrelik rıhtıma sahip olacağını ve aynı anda iki geminin yanaşmasına uygun hale geleceğini vurguladı.

5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi’nin doğrudan 500 kişiye, dolaylı olarak 5 bin kişiyi ek istihdam sağlayacağını ifade eden Johan Van Daele, MIP olarak, yüksek ihracat ve ithalat iş hacmi ile en yoğun zamanlarda maksimum terminal kapasitesine yakın çalıştıklarını dile getirdi.

Sadece ticaretin sürekliliği için değil, aynı zamanda Mersin’in kilit rolünü korumak için de limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorunda olduklarını kaydeden Daele, “Hinterlant ekosisteminin ihtiyacı olan hizmeti sunmak, bölgeye güçlü ve sürdürülebilir iş ortamı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz” dedi.

Limandan kaynaklı trafiğe çözüm getirecek

Türkiye’yi 190 ülkeye bağlayan dış ticaret kapısı olan Mersin Uluslararası Limanı’na gelen TIR ve kamyonların kent trafiğine girmeden doğrudan otoyola ulaşımını sağlayacak Kapılar Projesi’nin de belirlenen takvime göre kesintisiz devam ettiğini kaydeden Johan Van Daele, “Mersin Uluslararası Limanı’na günlük ortalama 5 bin TIR giriş, çıkış yapıyor. Geçen yıl Eylül ayında inşaatına başladığımız Kapılar Projesi sayesinde, konteyner ve konvansiyonel yük taşıyan araçların D-400 kara yolu ile iki bağlantı noktasından doğrudan limana giriş ve çıkış yapabilecek.

Yük getiren araçlar 132. Cadde’den açılacak yeni bir bağlantı ile 3 şerit hâlinde, demir yolu üst geçidinin altından geçerek doğrudan limana girecek. Bir sonraki aşamada liman kapılarını 10 adet otomatik giriş ve çıkış kapısı ile yenileyeceğiz. Bu sayede yükleme ve boşaltma süresi önemli ölçüde azalacak. İyileştirmeyi 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

MIP, 15 yıla 23 ulusal ödül sığdırdı Genel Müdür Johan Van Daele, Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Uluslararası Limanı’nın başarılı operasyonları ile son 15 yılda 23 ulusal ödüle layık görüldüğünü, kapasite artışı yatırımlarıyla yeni başarı hikâyeleri yazmaya hazırlandıklarını vurguladı.

Lloyd’s List, Altın Çıpa, Yılın Liman İşletmeciliği Markası ödüllerinin sahibi olan MIP’in geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre “Yılın En Fazla Yük Elleçleyen Liman İşletmecisi” ödülüne layık görüldüğünü aktaran Johan Van Daele, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde de “En Fazla Yük Elleçleyen Liman Tesisi” kategorisinde zirvenin sahibi olduklarını dile getirdi.

Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen ‘Atlas Lojistik Ödülleri’nde de MIP’in 13 yıldır liderliğini sürdürdüğünü belirten Johan Van Daele, bu yarışmada 12’nci kez üst üste “Yılın Liman İşletmecisi” ödülünü kazandıklarını ifade etti.