Mersin Limanı'nda 56 kilogram kokain ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Ekvador'dan gelen gemiyi riskli görerek yakın takibe aldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gemide belirlenen şüpheli konteyner x-ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluk belirlenen bölmeye narkotik detektör köpekler de yoğun tepki gösterdi.

Bunun üzerine yapılan detaylı aramada, konteynerin soğutucu kısmına zulalanmış çok sayıda paket bulundu. Alınan numunenin, uyuşturucu ve kimyasal tespit cihazında analiz edilmesi sonucu, toplam 56 kilogramlık paketlerde kokain olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.