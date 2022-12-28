Mersin merkezli 9 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı tutuklandı
Mersin merkezli 9 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Mersin merkezli 9 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 6 aylık planlı takibiyle kimliği tespit edilen, aralarında şebekenin sözde yöneticilerinin de bulunduğu 23 zanlı, Mersin ve 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı.