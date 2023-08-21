Mersin Metro Projesi'nin dış kredilerine onay verildi

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer, Mersin metrosu projesi için 900 milyon liralık borçlanma yetkisini 16 Ağustos 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinden almıştı.Belediye meclisinin onay verdiği borçlanma yetkisi yaklaşık 24 aylık beklemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığınca da onaylandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Mersin’in 2 yıldır beklediği imzayı attığı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından kamuoyuna duyuruldu. Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mersin metrosu yapımı için gerekli olan kredilerin belirli bir kısmına hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e teşekkür ederim. Daha önce başlattığımız metro inşaatımızı süratle sürdüreceğiz” dedi.

Temeli 3 Ocak'ta atılan metro 11 istasyon olacak

Toplam 13.4 km uzunluğundaki Mersin Metrosu, Eski Otogar’dan başlayacak ve Mezitli Belediyesi’nin eski binasına kadar uzanacak. Metronun içinde sanat merkezleri, otoparklar da bulunacak. Mersin Metrosu’nun güzergâhında, ulaşım süresinin 23 dakika olması öngörülüyor. Metroya entegre olacak 2. faz tramvay hattı ise 11.5 kilometre olacak ve Mersin Üniversitesi-34. Cadde hattında, 3. Faz ise 10.4 kilometrelik tramvay olarak Mersinli Ahmet Caddesi, Çağdaşkent, Siteler, 3 Ocak, Şehir Hastanesi ve MEŞOT hattı üzerinde yer alacak.