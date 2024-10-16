Mesajla tacizle suçlanan börekçi çalışanına hapis cezası

İstanbul'un Pendik ilçesinde 3 Eylül'de Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki börekçide çalışan İ.D., sipariş götürdüğü müşteki B.B.'ye, telefonla mesaj attı.

Bunun üzerine kadının haber verdiği eşi U.B.'nin, börekçiye gitmesinin ardından çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.D. ile U.B. yaralandı.

Tarafların şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmada, U.B., İ.D. ile börekçide çalışan ağabeyi Ö.D. gözaltına alındı. İki kardeş tutuklanırken, zabıta ekipleri de börekçi dükkanını tabelanın ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle mühürledi.

'Pişman oldum' savunması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca taciz iddiası ve börekçide yaşanan kavgaya ilişkin iki ayrı soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sanık İ.D. hakkında "posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan dava açıldı. Sanık hakkındaki yargılamayı yapan Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada davayı karara bağladı.

Duruşmada savunması alınan sanık İ.D., daha önceki ifadelerinde de pişman olduğunu söylediğini belirterek, "Bu mesajları müştekiye attım. Müştekiyi daha öncesinde müşteri olarak bilirdim. Evli ve çocuklu olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle müştekiye cinsel içerikli mesaj yazmadım, tanışma amacıyla mesaj yazdım. Müştekinin 'Çocuklarımdan utan' mesajını gördükten sonra pişman oldum, özür dilerim. Yaptığım şeyden dolayı pişmanım." beyanında bulundu.

Mahkeme kararında, tahliyesine karar verdiği İbrahim Demir'i "posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırdı.