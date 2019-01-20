Meslek liseleri için rapçi oldular

20 Ocak 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - ‘Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim’ sloganıyla gerçekleştirilen gecenin sürprizi ise gençleri mesleki eğitime yönlendirmek amacıyla sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibi oldu. Sözlerini BTSO eski Genel Sekreteri ve Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetimi Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı’nın yazdığı rap klip yoğun ilgi gördü.

Gecede yaptığı açılış konuşmasında, bu süreçte Milli Eğitim ve mesleki-teknik okullarla çalışarak, okul-sanayi arasındaki bağlantıyı güçlendirmek istediklerine vurgu yapan BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, “Dünyanın hızla değiştiğinin farkındayız. Endüstri 4.0 ile yapay zekanın hayatımıza girmesi ve şu anda ismini koyamadığımız yeni mesleklerin hayata geçeceğinin, biz sanayiciler olarak bilincindeyiz. 15 yıl içinde şu andaki mesleklerin yüzde 47’sinin yok olacağını bilerek okullarımızı şekillendirmeliyiz” dedi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, “Sanayide dijitalleşme ve Endüstrinin 4.0’ın konuşulduğu, rekabetin çok yoğun yaşandığı bu süreçte, Bursa iş dünyası olarak bizler de mesleki eğitime katkı sağlamak zorundayız” şeklinde konuştu.

Gecenin sonunda rap klibinde rol alanlar sanayicilere plaketleri takdim edildi.