Meteoroloji 5 ili uyardı

06 Ekim 2017

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle ve gece saatleri arasında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yağışların, Tekirdağ çevrelerinde ise öğle ile gece saatleri arasında kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Çanakkale çevrelerinde, yarın akşam ile gece saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın (21-50 kilgramo/metrekare) görüleceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazar sabaha kadar Antalya ve batı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Kale, Kaş), yarın gece ile pazar öğle saatleri arasında Antalya ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) çok kuvvetli (50-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Kaynak: AA