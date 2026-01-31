Meteoroloji açıkladı: Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: 31 Ocak 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Yağışların birçok bölgede kuvvetli, bazı illerde ise yer yer çok kuvvetli olması beklenirken; buzlanma, don, sel, fırtına ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak olarak görüleceği tahmin ediliyor. İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Bazı bölgelerde yağışlar çok kuvvetli olacak

Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı risklere karşı uyarı yapıldı.

Doğu’da don ve çığ tehlikesi

Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının etkili olması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Rüzgâr yer yer fırtına seviyesinde

Rüzgârın genellikle güneyli, Marmara’da ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise zaman zaman 40–60 km/saat hızla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.