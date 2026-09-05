Bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül 2026 hava durumu tahmini

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz'in bazı kesimleri, Akdeniz'in iç ve yüksek bölgeleri ile Denizli, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.

Rize ve Artvin'de yağışlar yerel olarak kuvvetlenecek

Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede günün en yüksek sıcaklığının Trabzon'da 27, Rize'de 28, Samsun'da 29 ve Amasya'da 31 derece olması bekleniyor. Samsun'da yağışlar iç ve yüksek kesimlerde görülecek.

Batı Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık Bolu ve Sinop'ta 29, Düzce'de 30, Bartın'da 32 dereceye çıkacak.

Akdeniz ve Ege'nin bazı kesimlerinde sağanak

Akdeniz'de yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Burdur'da sağanakların öğle saatlerinden sonra görülmesi öngörülürken, kıyı ve iç kesimler arasında hava koşulları farklılık gösterecek.

Günün en yüksek sıcaklığı Adana'da 35, Antalya, Burdur ve Hatay'da 31 derece olacak. Antalya'da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Ege'de ise Denizli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Bölgenin diğer kesimleri parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların Manisa'da 36, İzmir ve Denizli'de 34, Uşak'ta 32 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul 32, Ankara 31 derece

Marmara'da parçalı bulutlu, bölgenin batısında yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı İstanbul'da 32, Bursa ve Çanakkale'de 33, Kırklareli'nde 34 derece olacak.

İç Anadolu'da da parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Bölgenin kuzeybatısında ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde bulutluluk yer yer artacak. Ankara, Çankırı ve Eskişehir'de 31, Kayseri'de 30 derece ölçülmesi bekleniyor.

Kars ve Ardahan'da öğleden sonra yağış

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde bulutluluk artarken, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Bölgenin diğer kesimleri parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklığın Kars'ta 26, Erzurum ve Van'da 28, Malatya'da 33 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Az bulutlu ve açık havanın beklendiği Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler Şanlıurfa'da 39, Diyarbakır'da 37, Mardin ve Siirt'te 36 dereceyi gösterecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Yağış beklenen bölgelere rağmen, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.