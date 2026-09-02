Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar birçok kentte 38 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini bildirdi. Kuzey ve doğu kesimlerde bulutluluk artarken, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batı ve güney bölgelerinde ise sıcak ve çoğunlukla açık hava etkisini sürdürecek.

Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Kars, Ardahan, Erzurum’un kuzeyi ve Van’ın doğusunda gün içinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rize ve Trabzon’da yağışların yer yer etkili olması öngörülürken, Samsun’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara’nın doğusu, Trakya’nın batısı ve Bolu çevrelerinde sabahın ilk saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 31 dereceye, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli’nde ise 33 dereceye kadar çıkacak.

Doğu'da kavurucu sıcaklar hakim

Ege ve Akdeniz’de açık hava ile yüksek sıcaklıklar dikkat çekecek. Antalya’da termometrelerin 39 dereceyi, Denizli ve Adana’da 38 dereceyi, İzmir’de ise 36 dereceyi göstermesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da da sıcak hava etkili olacak; Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da sıcaklıkların 37-38 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, Ankara’da en yüksek sıcaklığın 32, Konya’da 31 derece olması bekleniyor. Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Meteoroloji’nin güncel değerlendirmesinde herhangi bir meteorolojik uyarıya yer verilmedi.