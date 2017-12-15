Meteoroloji hafta sonu için uyardı

15 Aralık 2017

Meteoroloji'den haftasonu için Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın İstanbul’da cumartesi 38 km hızla, pazar da 40 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Rüzgarın bu gece yarısından başlayarak cumartesi ve pazar günü öğleden sonraya kadar ki periyotta İstanbul, Bursa ve Çanakkale illeri başta olmak üzere Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege kıyılarında İzmir çevrelerinde güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarıldı

Öte yandan fırtınanın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarılırken dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14