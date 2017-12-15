Meteoroloji hafta sonu için uyardı
İstanbul'da haftabaşından itibaren etkili olan lodosun gece saatlerinden itibaren şiddetini artırması, haftasonu aralıklarla fırtına seviyesinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den haftasonu için Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın İstanbul’da cumartesi 38 km hızla, pazar da 40 km hızla eseceği tahmin ediliyor.
Yapılan açıklamaya göre, Rüzgarın bu gece yarısından başlayarak cumartesi ve pazar günü öğleden sonraya kadar ki periyotta İstanbul, Bursa ve Çanakkale illeri başta olmak üzere Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege kıyılarında İzmir çevrelerinde güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarıldı
Öte yandan fırtınanın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarılırken dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu 3
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14