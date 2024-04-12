Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt hariç) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antep genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.

Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Antep çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli gök gürültülü yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden görülecek olan ani sel, su baskını, dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Edirne 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Afyon 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Manisa 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Mersin 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

Çankırı 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

Eskişehir 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

Konya 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Sinop 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun, Trabzon ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Amasya 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Samsun 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Tokat 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Trabzon 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.

Erzurum 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu,

Kars 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Malatya 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Van 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu