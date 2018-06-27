Meteoroloji: Kuvvetli yağışlar sürecek

27 Haziran 2018

Marmara Bölgesi'nin genelinin aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçmesi, İstanbul çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetl olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinin aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

Yağışların bölgenin batı kesimleri olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenirken, rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme), öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların belirtilen illerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.