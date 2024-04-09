Meteoroloji saat verdi, uyardı: 15 il için sarı alarm... Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Nisan'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji arefe gününde 15 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.

Bayram boyunca hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Bu illerde yaşayanlar dikkat

Yarın yurdun güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, "Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak etkili olacak. Özellikle arife günü Akdeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ve doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bu illerde yaşayan vatandaşlardan, kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Özdemirci, şöyle devam etti:

"Bayramın ilk günü ülkemizin güney ve doğusunda aralıklı yağış görülecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bayramın ikinci günü ülkemizin doğu bölgelerinde, bayramın üçüncü günü yurdun iç ve güney kesimlerinde aralıklı sağanak görülecek. Genellikle güney ve doğu bölgelerinde yağışlar olacak, kuzey ve batı bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava yaşayacağız."

Bayram tatilinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Özdemirci, yağışların bir hafta boyunca yurdun genelinde aralıklarla etkili olacağını söyledi.

Üç büyükşehirde hafta boyunca yağışın beklenmediğine dikkat çeken Özdemirci, Ankara, İstanbul ve İzmir'de parçalı ve bulutlu havanın hakim olacağını bildirdi.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SİNOP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli oalcağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin batısında zamanla doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.