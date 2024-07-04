Meteoroloji saat vererek uyardı: Birçok il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı (4 Temmuz)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının bugün batı ve iç kesimlerde 2-5 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde 3-5 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 24°C, 32°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Öğle saatlerinden sonra Ege'nin kuzey kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra merkez dahil olmak üzere yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin dışında Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 17°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık