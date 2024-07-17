Meteoroloji sarı alarm vermişti: Ankara'da sağanak etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve 14 ili sarı kodla uyardı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara’da öğlen saatlerinde etkisini artıran sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meydana gelen sel nedeniyle kentteki bazı caddeler ve yollar sular altında kalırkten, uzun araç kuyrukları oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için yoğun çaba verdi.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre sağanak yağış, bugün 19.00'a kadar etkisini sürdürecek.