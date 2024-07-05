Meteoroloji sarı kodlu uyarı ve saat vermişti! İstanbul kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM sabah saatlerinde yaptıkları duyuruda, bugün İstanbul dahil 14 ilde kuvvetli sağanak yağış görüleceğini duyurarak sarı kodlu uyarıda bulundu.

Kuvvetli yağışlar an itibarıyla İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkisini hissetirmeye başladı. Ani bastıran yağmura sokaklarda yakalanan vatandaşlar çevre dükkan ve işletmelere sığındı.

İstanbul’da Anadolu Yakası’nın özellikle doğu kesimlerinde, Pendik ve çevre ilçelerinde yağmur yağışı ara ara etkili oluyor. Uyarıları dikkate alan kimi vatandaşlar şemsiye ile yola çıkarken, yağmura hazırlıksız yakalanan kimisi de ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı otomobil ve motosiklet sürücüleri yağmurdan kaçınmak için köprü altlarına araçlarını park etti. E-5 karayolunda da yağmur nedeniyle ara ara trafik yoğunluğu da yaşandı.

İstanbul'da minik ama asabi bir yağış kütlesi boğaz hattında ani sağanak yağmura neden oldu. Ani bir ferahlama yaşandı. 👇🏻☔️ pic.twitter.com/O6gQpdG998 — Hava Forum (@HavaForum) July 5, 2024

Sabah saatlerinde yapılan uyarılarda sağanağın Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzeyinde kalan Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan'da kuvvetli olabileceği kaydedilmişti.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği illerin listesi şöyle:

İstanbul, Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.