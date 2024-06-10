Meteoroloji uyardı: Aşırı sıcaklar geliyor
Meteoroloji 10 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftanın ilk gününde özellikle yurdun doğusunda kuvvetli yağış görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak, 6 ila 12 derece artacak. Bazı illerde sıcaklık, 40 dereceyi geçecek.
Yağışlı sistem, yurdun iç bölgelerini terk etti. Ancak, doğu kesimler kuvvetli yağışın etkisi altında...
Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pazartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Yurdun doğusundaki yağışlar, cumaya kadar sürecek.
Bazı illerde sıcaklık, 40 dereceyi geçecek
Hava sıcaklığı salı itibarıyla artmaya başlayacak. Bazı illerde sıcaklık, 40 dereceyi geçecek.
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde sıcaklıklar yer yer 35 derecenin hatta güney bölgelerimizde 40 derecenin üzerine çıkacak" dedi.
3 büyük ilde hava durumu nasıl olacak?
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının İstanbul ve Ankara'da 35, İzmir'de 40 dereceye yaklaşması öngörülüyor.