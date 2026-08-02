Meteoroloji uyardı: Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Kuzey kesimlerde ise yer yer sağanak yağış görülecek.

Tahminlere göre Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, ayrıca Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde kalması öngörülüyor.

Meteoroloji, rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği uyarısında bulundu. Yetkililer, kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Büyükşehirlerde hava açık olacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 30, Ankara'da 32, İzmir'de 35 ve Antalya'da 33 derece olması bekleniyor.

Yurdun en sıcak noktaları ise Güneydoğu Anadolu olacak. Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır'da 41, Mardin ve Siirt'te ise 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar etkili olacak. Malatya'da 39, Denizli'de ise 38 derece sıcaklık bekleniyor.