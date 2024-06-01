Meteoroloji uyardı: Yağış yurdu terk ediyor, hava sıcaklıkları artacak
Yağışlı ve serin hava ülkeyi terk ediyor. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonunda artışa geçecek. Hafta ortasına kadar yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ile 10 derece artacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Türkiye, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin havanın, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ile 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji, 1 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık