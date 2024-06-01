Meteoroloji uyardı: Yağış yurdu terk ediyor, hava sıcaklıkları artacak

Türkiye, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin havanın, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ile 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji, 1 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık