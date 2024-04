Meteoroloji uyardı: Yeni haftada gök gürültülü sağanak etkili olacak! Yağışlar kaç gün sürecek?

Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava tahmini raporunu yayımladı. Yeni haftada yurdun birçok kesiminde şiddetli yağmurlar etkisini gösterecek. 5 günlük hava tahmin raporuna göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış cuma gününe kadar etkili olacak.

Yağışlar kaç gün sürecek? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için de 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Amasya, Bolu, Çorum, Ordu, Tokat, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Kırıkkale

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Şen, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün pazar, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Yağmurlu. Yağış Öğleden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli. Sıcaklık kuzeyde ortalamada. Doğu Akdeniz, ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı var. Bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuzeyli rüzgarlar üşütüyor. Sıcaklıklar ortalamanın altında. 2-3 gün daha bu şekilde. Güney ve Ege de ise ortalamanın üzerinde sıcak. İstanbul bugün yağmurlu 17 C. Ankara öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağmurlu 24 C İzmir 26 Ankara 28 C."

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Amasya'nın kuzey kesimi, Samsun ve Ordu'nun güney kesimleri ile Tokat çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara'yı dolu vurdu

Ankara'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.