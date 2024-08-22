Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'u tarih vererek uyardı: Şiddetli yağış geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerine inecek. Yurdun iç kesimlerinde hafta sonu sağanak etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni hava durumu tahminini paylaştı. Şen'den İstanbul için de uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı, "Pazartesi günü Türkiye’nin çoğu yerinde yağış olacak. Pazartesi günü İstanbul’a gelecek soğuk hava var bu hava deniz üzerindeki sıcaktan geçecek ve buharlaşma artacak ve İstanbul’da şiddetli yağış olabilir" ifadelerini kullandı.

Pazartesi gününe dikkat

Şen, CNN Türk'teki açıklamalarında şunları kaydetti:

Haziran-Temmuz'daki aşırı sıcaklar kendisini normallere doğru döndürmeye başladı. Ağustos'un 15'ine kadar ortalamaların üstünde geçti sıcaklıklar. Yarından itibaren sıcaklıklar, Trakya bölgesi hariç normallere doğru geliyor. Hatta Pazartesi gününden itibaren bazı bölgelerde normallerin de altına düşecek gibi gözüküyor. Bu soğuma ile birlikte yağışlar da başlayacak. Tüm Türkiye'de çok büyük yağış yok ama bazı bölgelerde önemli yağışlar var. Mesela bugün batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Kastamonu ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yağmur var. Ekim'e kadar gök gürültülü yağışlar göreceğiz. İstanbul'un Pazartesi günü 29 derecenin altına düşme ihtimali var. Doğu Karadeniz ve batı Karadeniz'de yağmur var bugün.

Karadeniz'deki deniz yüzey sıcaklıkları hala yüksek. Mersin'de de 33 derece deniz suyu sıcaklığı var. Çok anormal deniz suyu sıcaklıkları. Atmosferdeki hava olayının birçoğu deniz yüzey sıcaklığından kaynaklanır. Dolayısıyla Türkiye etrafındaki denizlerin bu durumu beni endişelendiriyor.

Pazartesi öğleden sonra ve Salı günü İstanbul'a kuzeyden gelecek bir soğuk hava var. Bu hava deniz üzerindeki bu sıcak yüzeyden geçecek ve buharlaşma artacak. Pazartesi ve Salı günü şiddetli yağış olabilir.