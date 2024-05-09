Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için uyarı: Montlar geri geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre soğuk ve yağışlı hava geri geliyor. Hava sıcaklıkları hafta sonunda yurt genelinde azalacak. Cuma gününden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için uyarı geldi. Şen, "İstanbul hafta sonu montları tekrar giyecek" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), raporlarına göre, yaz değerlerine çıkan sıcaklıkların 5 derece düşmesi bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda yurt genelinde azalacağı ve yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için uyarı geldi.
Şen şunları kaydetti:
"Bugün perşembe batıda sıcaklık düşüyor, İstanbul bugün 21 derece. Hafta sonu tekrar montları giyecek, 16 dereceye düşecek. Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak."