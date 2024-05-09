Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için uyarı: Montlar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), raporlarına göre, yaz değerlerine çıkan sıcaklıkların 5 derece düşmesi bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda yurt genelinde azalacağı ve yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için uyarı geldi.

Şen şunları kaydetti:

"Bugün perşembe batıda sıcaklık düşüyor, İstanbul bugün 21 derece. Hafta sonu tekrar montları giyecek, 16 dereceye düşecek. Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak."