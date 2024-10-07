Meteoroloji ve Meteoroloji ve valilikten birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı (7 Ekim)

Meteoroloji, yalnızca İstanbul değil, ülke genelinde de hava durumunda değişiklikler olacağını açıkladı.

Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz’de de pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzeybatı kesimlerde birkaç derece azalacak. Ancak bu düşüşün genel sıcaklıkları çok fazla etkilemeyeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeyde yağışla birlikte 2-4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Kuzeybatı kesimlerde ise rüzgarın kuzeyden esmesi öngörülüyor.

İstanbul'da sağanak yağış saat kaçta başlayacak?

Meteoroloji radarına göre İstanbul’da önümüzdeki 2 saat içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle saat 19.30’a kadar yağışların etkisini artıracağı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.

İstanbul Valiliği: Tedbirli olun

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada Meteoroloji’nin verilerini paylaşarak, şehirde önümüzdeki saatlerde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, “Ani sel, su baskını ve dolu gibi risklere karşı tedbirli olun” denildi.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu

KARS °C, 22°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık