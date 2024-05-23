Meteoroloji ve valilik saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı (Ankara'da bugün hava nasıl?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artırdı. Meteoroloji'nin Ankara Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin son verilerine göre, bölge genelinin parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İl genelinde bugün saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Ankara Valiliği de kuvvetli sağanağın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.