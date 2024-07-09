Meteoroloji ve valilik uyardı: Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliği de kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağışlar, Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.