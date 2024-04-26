Meteoroloji'den 35 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor. İç Ege ve Batı Akdeniz'de dün akşam saatlerine kadar etkili olan toz taşınımı, diğer yerlerde Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sarı kodlu çöl tozu uyarısı

MGM tarafından Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu çöl tozu uyarısı yapıldı.

Hava Sıcaklığı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.