Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji, 21 Ekim’e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İllerimizde hava durumu nasıl olacak?

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 14, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 18, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 22, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE: 19, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 17, Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 25, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 25, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık

HATAY: 23, Az bulutlu ve açık

MERSİN: 24, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 14, Parçalı bulutlu

KONYA: 13, Az bulutlu

NEVŞEHİR: 11, Az bulutlu

BOLU: 13, Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP: 19, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor

ERZURUM: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA: 14, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 19, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 18, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 20, Az bulutlu ve açık