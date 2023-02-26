Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Şubat güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Batı’da 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken bazı bölgeler için de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Şubat 2023 güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Aydın, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ için sarı kod uyarısı yapıldı ve bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı ifade edildi.
Meteoroloji tahminlerine göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları, Isparta'nın güneyi, Muğla ve Antalya çevreleri ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ile Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
Dikkatli ve tedbirli olunmalı
Rüzgarın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Edirne 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İstanbul 11°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Kırklareli 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Kocaeli 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı bulutlu, Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
Denizli 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İzmir 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
Muğla 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Adana 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
Antalya 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Hatay 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
K.Maraş 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Ankara 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
Eskişehir 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Konya 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Sivas -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Düzce 4°C, 23°C
Parçalı bulutlu
Kastamonu 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Zonguldak 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Amasya 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
Samsun 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
Tokat 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
Trabzon 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
Elazığ 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
Erzurum -9°C, 2°C
Parçalı bulutlu
Kars -11°C, 3°C
Parçalı bulutlu
Malatya 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Adıyaman 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Diyarbakır 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Gaziantep 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu