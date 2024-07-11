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Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerine kadar Ankara'nın Gölbaşı, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Haymana ve Bala ilçelerinde gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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