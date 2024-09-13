Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak? 13 Eylül hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. Hava sıcaklıkları artarken birçok il için de yağış uyarısı geldi. Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar ise orta kuvvette esecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 13 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık